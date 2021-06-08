Промпарки, маркетплейсы, льготные кредиты: Татарстан вводит новые меры поддержки бизнеса

По инвестиционной привлекательности Татарстан уступил лишь Москве

Свое выступление министр начал с пояснения, как удалось достигнуть комфортного для предпринимателей инвестклимата в Татарстане. На Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило рейтинг наиболее благоприятных для бизнеса регионов, в котором республика заняла вторую позицию после Москвы.

На сегодняшний день в Татарстане предпринимательскую деятельность ведут 658 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Для их работы создан ряд мер поддержки.

«Успешному инвестклимату способствует развитие институтов инфраструктуры для поддержки действующего бизнеса, открытие новых предприятий, уровень и скорость цифровизации, предоставление государственных услуг, доступность и эффективность поддержки для бизнеса до и после пандемии коронавируса», — отметил докладчик.

Дополнительно на уровне Татарстана был разработан комплекс инструментов для поддержки отраслей, которые не вошли в перечень пострадавших от пандемии, но ощутили на себе негативные кризисные последствия. Своевременно принятые меры в Татарстане способствовали сохранению доли предприятий малого и среднего бизнеса и, как следствие, рабочих мест.

Рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ проводится АСИ ежегодно. Его цель — оценка ежегодных достижений региональных органов власти «в создании благоприятных условий для бизнеса и выявлении лучших практик». Основными параметрами для оценивания являются скорость и легкость административных процедур. К примеру, выдача разрешения на строительство, а также регистрацию права собственности.

Положительная динамика и постоянный рост числа предпринимателей

По словам министра, рост числа предпринимателей в республике составил более 3% в сравнении с показателями на начало 2021 года.

«По итогам прошлого года нам удалось сохранить количество граждан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. И уже по истечении пяти месяцев текущего года мы видим, что определенно наблюдается положительная динамика», — сказал спикер.

По данным на 1 мая, в республике зарегистрировано более 158 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Главная задача для нас — создать и сохранить рабочие места, которые были созданы нашим предпринимательством в прошлые годы», — рассказал о приоритетах докладчик, отметив, что малому и среднему бизнесу всегда отводилась немаловажная роль в развитии экономики республики.

Стремительный рост на маркетплейсах

Особую актуальность для предпринимателей в прошлом году из-за пандемии коронавируса приобрела онлайн-торговля, которая стала одним из прибыльных каналов по сбыту продукции.

На сегодняшний день на электронных торговых площадках зарегистрировано примерно 8 тыс. предпринимателей Татарстана, с начала года их рост составил 61%.

В настоящее время представители малого и среднего бизнеса ведут свою деятельность на маркетплейсах Ozon, Wildberries и KazanExpress.

«Мы проводим обучение для предпринимателей республики по размещению, реализации продукции в интернет-пространстве, что позволяет найти покупателей для наших производителей за пределами республики и страны», — отметил Шагиахметов.

Торговые полки ограничены, а на маркетплейсах они безразмерны

Министр также обозначил основные проблемы и перспективы работы предпринимателей на электронных площадках. По его словам, участие на торговых площадках дает возможность предпринимателям представлять любую продукцию, однако бизнес еще не до конца понимает пользу этих площадок, им необходима постоянная система поддержки, чтобы объяснять, как нужно входить на электронные площадки.

«Торговые полки ограничены, а на маркетплейсах они безразмерны. Ты любую продукцию можешь выставить. Однако надо соответствовать тем правилам, которые предъявляет площадка», — сказал министр, добавив, что сейчас министерство активно работает в этом направлении.

Рассуждать о том, какой товар востребован, а какой нет, нецелесообразно, отметил Шагиахметов. Если даже товар единичный и пользуется спросом, то он должен выставляться.

«Сегодня мы совместно с предпринимателями анализируем, какие площадки специализируются на каких видах продукции и на каких видах товаров, чтобы целенаправленно привлекать наших потенциальных производителей, которые соответствуют профилю этой площадки», — сказал докладчик.

Предприниматели Татарстана получили займы на 2 млрд рублей

Говоря о мерах поддержки, глава Минэкономики РТ пояснил, что власти Татарстана в первую очередь учитывают предложения и потребности предпринимателей.

«По программам микрофинансирования, которые реализуются подведомственными организациями Минэкономики Татарстана, бизнес получил заемные средства на сумму более 350 млн рублей. И действующий портфель займов составляет более 2 млрд рублей», — отметил спикер.

Одной из самых востребованных мер является льготное финансирование, которое направлено на широкий круг предпринимателей и на отдельные категории бизнеса. Наиболее популярным среди предпринимателей республики остается микрозаём «Перезагрузка». Кредит выдается на любую предпринимательскую деятельность.

К тому же в этом году с 1 июня максимальная процентная ставка по «Перезагрузке» снижена до ключевой ставки Центробанка — с прежних 6% до 5%. Также снижение ставки произошло по программе самозанятых.

Поддержка для резидентов промпарков с загрузкой ниже 70%

Главная задача 2021 года для экономики Татарстана — увеличение количества резидентов промышленных парков, имеющих загрузку менее 70%.

В настоящее время в Татарстане функционирует 105 промышленных парков (84 промышленных площадок и 21 промышленный парк), на их территории ведут деятельность 1526 компаний-резидентов, ими создано более 34,5 тыс. рабочих мест.

«И по сравнению даже с пандемийным годом мы наблюдаем определенный рост. Парки действительно востребованы. Однако у нас есть ряд площадок, где загрузка составляет менее 70%», — отметил спикер.

В целях комплексного развития технопарков Минэкономики разработало ряд законодательных инициатив на десятилетний период: снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения, освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Чтобы воспользоваться льготами, предприниматель должен заключить соглашение с Минэкономики РТ на ведение деятельности на территории аккредитованного промышленного парка.

Помимо низкой заполняемости парка (менее 70%) компания должна платить налоги в бюджет Татарстана и на дату подачи заявки являться субъектом МСП.

Дополнительно к этим налоговым преференциям для резидентов промпарков разработан пакетный комплекс мер поддержки, в том числе субсидирование процентной ставки, предоставление займа «Стройка», льготный тариф на электроэнергию. Реализация комплекта мер начнется уже в этом месяце.