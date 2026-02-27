Промпарк «Высокогорский» планируют открыть в 2026 году

На финишной прямой находятся работы по открытию промышленного парка «Высокогорский». Завершить их планируют в этом году. Об этом на итоговой сессии Высокогорского района сообщил глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов.

«Работы по промышленному парку «Высокогорский» близятся к своему логическому завершению, и задача на этот год – завершить необходимые согласования и совместно с собственником земли активно работать по заполнению данной площадки резидентами», – заявил он.

В Высокогорском районе функционируют два частных промышленных парка, но их площади несопоставимы с запросами инвесторов. Для решения этой задачи в прошедшем году была проведена работа по подготовке документации для изменения категории пяти земельных участков с целью создания территории для размещения новых предприятий, пояснил Хисамутдинов.