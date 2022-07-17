Променад в Yellow Submarine: режиссер ТЮЗа Казани создал спектакль в трамвае Калининграда

фото: Оксана Романова / «Татар-информ»

В Калининграде режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев презентовал «франшизу» популярного в столице Татарстана спектакля-променада «Ночной трамвай». В столице балтийского региона России постановка называется «Променад налегке» и рассказывает, разумеется, о Калининграде, а также о туристах, неизменно влюбляющихся в этот город.

Как и в Казани, спектакль проходит в аудиоформате – зрители слушают его через специальные наушники. Действие разворачивается, как и в Казани, в едущем вагоне трамвая. Однако в отличие от постановки-оригинала движущийся вагон предстает не сам собой на существующем, хоть и ночном городском маршруте, а желтой подлодкой – Yellow Submarine. Этот образ не только намек на морскую биографию Калининграда, но также прямая ассоциация с одноименной песней The Beatles, которая звучит в спектакле, становясь его лейтмотивом.

Кроме того, в отличие от спектакля в трамвае №5 Казани сюжет постановки в Калининграде прямо не связан и даже наоборот намеренно не привязан к тем конкретным улицам, по которым движется вагон-подлодка. С помощью светоотражающей пленки окна желтого снаружи трамвая стилизованы под иллюминаторы, через них гости спектакля видят сначала Рыбную деревню и Кафедральный собор, затем и площадь Победы, а потом и самые обычные жилые кварталы города. Траектория желтой подводной лодки объединяет два городских маршрута – №3 и №5, как единый городской маршрут, впрочем, не существуя в Калининграде.

Помимо главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева, над вариацией «Ночного трамвая» для Калининграда работала целая команда из столицы Татарстана: художник Надежда Иванова, композитор и звукорежиссер Альфит Фархадшин и дизайнер Артур Минуллин. Драматург Ирина Васьковская. Роли же озвучивали актеры Калининградского областного драматического театра, персонажей в аудиопостановке на удивление много – восемнадцать.

Главный персонаж аудиопроменада – молодой парень Тимофей, учитель физкультуры из Томска. Он впервые оказывается в Калининграде и видит и слышит все то, чем встречает, впечатляет и завораживает этот город всех «понаех». Постановка рассчитана, к слову, и на них, а также на туристов (то есть тех, кто пока не переехал жить в Калининград), которые, наверняка, в какой-то из моментов спектакля, возможно, и не в один, узнают себя. К слову, и сам режиссер Радион Букаев познакомился с Калининградом впервые совсем недавно – приехав работать над спектаклем «Путешествие налегке». А одним из первых зрителей-слушателей постановки-променада стала по дружбе с Радионом Букаевым Директор Магаданского театра драмы.

Помимо главной роли «Путешествия налегке» в спектакле есть, например, продавщица янтаря, рыбак на Острове, призраки Гофмана и Канта, которые травят анекдоты друг про друга, черные копатели. В спектакль вкраплениями добавлены самые распространенные забавные вопросы и ожидания туристов («Скажите, а танцующий лес работает зимой?»), а также местные байки («Самое романтичное место в Калининграде – могила Канта», «Тут даже рельсы для трамваем другие – узкие», «Это, конечно – знаковое место, но всех интересует другое – куда делась янтарная комната»). С юмором казанская творческая группа постановщиков спектакля вплела в его канву и упоминание о размеренном темпе жизни калининградцев – «прибалтийской отстраненности» и главном недострое-заброшке советского периода города – Доме Советов.

«Дом Советов – это такая легендарная штуковина, которая опередила Minecraft на несколько десятилетий», – произносит один из нескольких «коренных» персонажей аудиоспектакля.

«Хотелось что-то сделать в туристический сезон, потому что театр летом не работает, а в этом году мы раньше закрылись, потому что у нас идет ремонт в театре. И мы решили, что нам нужно поработать на какой-то площадке. Тем более прошлый сезон у нас был юбилейный, а в этом году, 6 ноября, нашему театру 75 лет – решили что-то необычное сделать для такого юбилейного года. Главное преимущество, которые мы видим в таком формате, – не надо ходить пешком в наушниках, как это делают другие, а просто садишься и комфортно едешь в трамвае, смотришь виды из окна и слушаешь историю про Калининград. Режиссера мы пригласили из Казани, потому что есть своя специфика работы именно в трамвае. Хочу выразить благодарность также Гортрансу – от них все четко, мы предварительно четыре дня ездили прорабатывали маршрут. Водители тоже порепетировали – им надо знать, за какое время проехать маршрут», – рассказал участникам пресс-показа художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Александр Федоренко.

Длительность постановки – час и десять минут. К слову, в дневное время такого маршрута трамвая в Калининграде не существует, а сам вагон выделен городом специально для спектакля, тематически оформлен и будет использоваться только в театральных целях по вечерам пятниц, суббот и воскресений, не выходя в другое время на какой-либо маршрут городского трамвая.

«Надеюсь, что публика будет разная – и сами жители города, и туристы, но хочу сказать, что уже сейчас до конца августа билетов нет. Думаем, открывать ли продажи на сентябрь или добавить дополнительные четверги на летний сезон», – добавил Федоренко.