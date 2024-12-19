«Кадровое будущее страны»: Путин — об участниках программы «Время героев»

Идея создания программы «Время героев» возникла в Санкт-Петербурге после общения с бойцами СВО. Президент России Владимир Путин рассказал, как создавалась программа и оправдались ли его надежды после создания.

Глава государства отметил, что в Санкт-Петербурге он пообщался со студентами, участниками специальной военной операции (СВО). Путин признался, что в этих молодых людях он увидел будущее страны.

«Я посмотрел на них, подумал: вот они! Кадровое будущее страны. Так возникла идея создать платформу. Затем я попросил коллег в администрации реализовать эту идею. Они уже придумали название. Удачное, на мой взгляд», — сказал он.

По словам российского лидера, в первой поток кадровой программы «Время героев» поступило 43 тыс. заявок от участников СВО, отобрали 83 человека. «Многие участники программы получили предложения и уже работают, некоторые из них стали главами регионов России», — рассказал Путин.

«Все достойны. Другой вопрос — соответствие. Одно дело — воевать за Родину. А другое — работать с людьми. Нужно иметь определенный талант, склонность. И нам нужно из этой среды выбрать подходящих людей, которые хотят и могут работать в этих областях. Промашки пока нет ни одной», — высказался российский лидер.

Специальная кадровая программа «Время героев» была создана для ветеранов и участников спецоперации по предложению Президента РФ. Путин заявил, что участники СВО должны занять руководящие государственные должности во многих сферах деятельности страны.