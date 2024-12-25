«Проложили более 150 км сетей для саммита БРИКС»: об итогах работы филиала «Ростелекома»

Саммит БРИКС, «Игры будущего», выборы, трансляции с ЕГЭ – все эти события в Татарстане прошли со стабильной связью, бесперебойным интернетом и защитой от кибератак благодаря «Ростелекому». Каким для компании был 2024 год и какие цели поставлены на следующий, «Татар-информу» рассказал директор филиала компании в РТ Павел Гонцов.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кибератаки во время саммита БРИКС были самыми масштабными за всю историю наблюдения»

Завершающийся год для Татарстана был очень богат на события. Информационную безопасность почти всех крупнейших мероприятий обеспечивал республиканский филиал «Ростелекома».

«Игры будущего», выборы, Игры БРИКС, различные олимпиады, где мы выступали технологическим партнером, выборы в Государственный Совет республики, и итогом стал саммит БРИКС. Это, наверное, квинтэссенция всех наших стараний. Мы, на наш взгляд, сыграли важную роль как партнер, который обеспечивал все ключевые площадки технической инфраструктурой, это и «Казань Экспо», и Казанская Ратуша, и Кремль, и много-много других», – рассказал «Татар-информу» директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Павел Гонцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Саммит требовал организации высочайшего ИТ-сервиса, и не только на площадках, где шли сами мероприятия, но и для многочисленных гостей этого форума.

«Мы заранее отработали со всеми площадками, где планировалось размещать гостей. Построили инфраструктуру практически с нуля для 30 ключевых гостиниц и предоставили максимально качественный сервис для всех посетителей», – отметил директор филиала.

Ну и самое интересное – защита саммита БРИКС от кибератак, которые были достаточно серьезными.

«Наши специалисты из дочерней компании «Солар» совместно с ГОЦ (Главный операционный центр) проделали огромную работу, чтобы вся критическая инфраструктура выстояла в момент массированных атак, которые были самыми масштабными за всю историю наблюдения. Ни одна атака не прошла, все было отражено», – поделился Павел Гонцов.

Еще одно масштабное событие в Казани – «Игры будущего», где классический спорт смешался с киберспортом.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Ключевой площадкой проведения Игр была «Казань Экспо». На этой площадке мы построили уникальную инфраструктуру, которая позволяет в любой момент обрыва основного канала переключаться на резервный, то есть было обеспечено бесшовное переключение. Мы построили 42 километра сетей по полям, лесам, поселкам за очень короткий срок – колоссальная работа там была проделана», – поделился собеседник агентства.

Параллельно компания построила оптику до других ключевых мест проведения мероприятий, а это порядка 14 спортивных объектов.

Филиал «Ростелекома» был на постоянной связи с организаторами и заказчиками, например с теми, кто вел прямые трансляции. Организаторы предъявляли высокие требования к информационной безопасности инфраструктуры. Компания обеспечивала бесшовный Wi-Fi во время проведения соревнований – более 6,4 тысячи уникальных пользователей зарегистрировались через сети «Ростелекома».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Огромное количество – терабайты интернет-трафика были прокачаны. Также были DDoS-атаки, и довольно массированные, но ни одна не прошла. Это дало нам хороший старт, доказав, что подобного рода масштабные события – не только российские, но и мировые – мы можем обеспечивать в короткие сроки и делать это на очень высоком организационном и инфраструктурном уровне», – подчеркнул руководитель компании.

Сеть метеостанций по Татарстану – уникальный проект для России

На Kazan Digital Week 2024 «Ростелеком» подписал стратегическое соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В республике появится сеть метеостанций, которые будут размещены по всей ее территории.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Мы в каждом из 43 районов республики развернем сеть метеостанций. Планируется 102 метеостанции, мы сейчас определяем точное их количество с точки зрения лучшего наполнения. Предполагается, что эта сеть будет собирать и данные с полей, и информацию о погоде. Далее эти данные будут анализироваться через наши центры обработки данных, накладываться математические и аналитические, специально разработанные модели, чтобы давать наиболее точные рекомендации аграриям, когда начинать посевную, когда начинать сбор урожая, когда распылять удобрения, когда распылять средства защиты растений и все прочее, чтобы повышать эффективность сельского хозяйства», – объяснил Павел Гонцов.

Кроме того, на федеральном уровне планируется активно развивать агрострахование. И система «Ростелекома» может участвовать как пилотный проект, станции планируют быть аккредитованными в Росгидромет, а полученные с метеостанций данные будут являться настоящим подтверждением того, что на данном участке были неблагоприятные погодные условия. В связи с этим случился неурожай, и поэтому можно заявить на страховой случай.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В том числе за счет этого проекта повышается в целом цифровизация отрасли сельского хозяйства, нам очень приятно эту роль играть. И на сегодняшний день мы видим, что в начале следующего года уже начнем реализацию этого проекта. 2025-й – это год, когда мы будем разворачивать инфраструктуру, по сути это будет пилот. И только с 2026 года, набив все шишки, обсудив, что необходимо конкретно каждому из аграриев с точки зрения получения данных, как лучше модернизировать и приспособить личный кабинет для них, чтобы все было просто, удобно, понятно, проект начнет работать в полную силу. Ключевая цель – в 2025 году сделать тот продукт, который будет устраивать и нас, и республику, и аграриев, и даст повышение эффективности сельского хозяйства в республике», – объяснил директор компании.

Это долгосрочный проект, он будет совершенствоваться, меняться. Для «Ростелекома» важно создать именно тот продукт, который будет уникальным и возможен к масштабированию по всей территории РФ.

Онлайн-трансляция выборов и ИИ, который следит, чтобы никто не списывал на ЕГЭ

Уже много лет компания занимается комплексными проектами систем видеонаблюдения и аналитики.

«На выборах работали 966 избирательных комиссий. На каждой комиссии было установлено несколько камер. Их общее количество – 1932. Камеры в режиме онлайн транслировали все происходящее на портал. Портал был полностью защищен от каких-либо кибератак, попыток туда попасть. Во-первых, это было очень масштабное событие. Во-вторых, работа должна была вестись без перебоев – так, чтобы все было онлайн. И мы приблизились к 99,99 процента доступности сервиса», – подчеркнул собеседник агентства.

Фото: © «Татар-информ»

По словам Павла Гонцова, 100 процентов сотрудников филиала приняли участие в голосовании – очень приятно, что компания не только осуществляет работу, но и сама активно участвует. В результате татарстанский филиал попал в топ-3 филиалов по России в рейтинге вовлеченности «Ростелекома».

«По государственному экзамену в этом году было 85 школ, в каждой школе было несколько кабинетов, где проходил ЕГЭ. Кабинетов более полутора тысяч, общий объем видеокамер – более 3 тысяч. Это даже больше, чем на выборах. И когда понимаешь, что все эти 3 тысячи камер пишут в онлайн, транслируют в облако, все обрабатывается, анализируется, то осознаешь, что это колоссальный инфраструктурный проект, который мы делаем из года в год. Это определенная гордость», – заметил Павел Гонцов.

Фото: © «Татар-информ»

Для облегчения процесса видеонаблюдения и контроля на экзамене за тем, чтобы никто не списывал, начал работать искусственный интеллект, который помогает наблюдателям-учителям обеспечивать работу в штатном режиме.

«Мы с 2014 года обеспечиваем этот сервис. Очень приятно, что он работает бесперебойно и трансформируется с помощью машинных вычислительных мощностей искусственного интеллекта в тот продукт, который уникален по-настоящему. Мне кажется, не только на территории России, но, возможно, и мира. Наша страна – одна из передовых в отношении онлайн-трансляций, видеонаблюдения, мониторинга и систем искусственного интеллекта, на мой взгляд», – заметил руководитель филиала «Ростелекома».

Цифровизация работы отельеров и застройщиков ЖК

Во время подготовки к саммиту БРИКС защищенными каналами связи, интернетом, телефонной связью и ТВ были обеспечены более 30 отелей. Также компания обеспечивала информационную безопасность – защиту от DDoS-атак на время проведения саммита всех ключевых площадок мероприятия.

«Мы можем предложить клиентам в сфере туризма и гостиничного бизнеса комплексное решение с защитой данных. Наш сервис «Цифровой отель» позволяет отелям заменить программное обеспечение иностранных вендоров на новый многофункциональный и технологичный продукт. Это комфортная, понятная, прозрачная площадка для управления всем хозяйством отеля для увеличения эффективности, монетизации и всего сопутствующего», – объяснил директор татарстанского филиала «Ростелекома».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

А еще у компании есть свой «Ростелеком Ключ». Он позволяет УК и застройщикам полностью закрыть все вопросы. Это и организация системы видеонаблюдения с интеллектуальным распознаванием номеров, чтобы шлагбаум открывался автоматически. И система видеонаблюдения, которая позволит фиксировать приятные или неприятные события на территории ЖК. И система умных домофонов – когда звонишь, а звонок приходит на телефон или на домофонную трубку с видеонаблюдением. И классический набор всех цифровых услуг: от телевидения до интернета и Wi-Fi.

«Ростелеком» активно работает с импортозамещением. Существует отдельное направление, которое представлено продуктовой экосистемой «Базис». Это линейка продуктов для государства, крупного и среднего бизнеса, чтобы уйти от зависимости от иностранных платформ. Компания является лидером рынка отечественных платформ виртуализации по объему эксплуатируемых мощностей. Продукты уже не уступают зарубежным, ранее занимавшим большую часть рынка, а растущий спрос на такие решения подтверждает актуальность вопроса и готовность бизнеса идти в проекты импортонезависимости.

Интернет в села и кино на стенах Кремля

У компании «Ростелеком» есть слоган: «Вместе можем больше». Особое внимание компания уделяет социальным проектам. «Ростелеком» является партнером государственного проекта по устранению цифрового неравенства – в маленьких населенных пунктах появляется интернет.

«На сегодня подписан контракт на дополнительные 87 объектов, которые будут построены до 30 июня 2025 года; 17 мы уже построили досрочно и будем вводить в эфир в январе. Для нас и республики этот проект очень важен. Когда, ты приезжаешь в эти села и видишь, что там живет менее 500 человек, которые находятся вне цифрового контура, социальных сетей, мессенджеров и прочего. А потом, когда у них появляется интернет, работа портала Госуслуг и все возможности Интернета, то начинает развиваться современная жизнь даже в очень малых населенных пунктах», – отметил Гонцов.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Компания проводит конкурсы среди пожилых, издает книги о цифровой грамотности, дарит подарки воспитанникам детских домов. В этом году компания поддержала проект по открытию мурала, посвященного донорству крови.

«Запустили очень красивую и интересную историю – на стенах Казанского Кремля транслируем фильмы, которые есть на нашей безграничной платформе Wink. Много людей приходят, совершенно бесплатно смотрят кино. Таким образом мы делаем вклад в развлекательную среду города и в хорошее кино!» – подчеркнул глава филиала «Ростелекома».

«В новом году будем развиваться во всех направлениях вместе с республикой»

Павел Гонцов уверен, что тот результат, которого компания достигла в этом году, невозможен был бы без сильной, слаженной, надежной команды. А результаты дают повод ему гордиться своим коллективом.

«Мы как единое целое шли весь год и будем идти ко всем целям дальше. Нас отличает, что многие вещи, которые казались бы нереальными, становятся возможными. Девиз нашей команды – «Невозможное возможно». Огромная команда филиала «Ростелекома» мыслит амбициозно и в одном направлении», – подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Павел Гонцов выразил огромные благодарности президенту компании, его заместителям, вице-президентам за оперативную и всестороннюю поддержку.

«Несмотря на то что пока не слышно о каких-то масштабных мероприятиях в республике в 2025 году, я думаю, они будут появляться – для нас важно успевать за темпами развития республики в каждом из секторов экономики. Мы видим, как трансформируются многие промышленные площадки, строятся новые жилые комплексы, новые дороги, в Татарстан приходят многие крупные ретейлеры и бизнес – это происходит не только в Казани, а во всей республике. Нам важно двигаться синхронно и общими усилиями делать Татарстан комфортнее для жителей и гостей, развивать экономику и укреплять деловые связи», – подытожил Павел Гонцов.

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