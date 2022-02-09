Пролетное строение разворотной эстакады возле аэропорта Казани собрано почти наполовину

Пролетное строение разворотной эстакады на подъезде к аэропорту Казани собрано на 40%. Всего рабочим нужно будет собрать 180 метров конструкций общим весом 715 тонн и установить на опоры эстакады. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели восемь опор, два железобетонных монолитных пролетных строения и приступили к сборке и монтажу металлической конструкции пролетного строения разворотной эстакады. На сегодня собрано два пролета длиной 70 метров, весом 276 тонн», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на проезжую часть специалисты уложат гидроизоляцию и двухслойное покрытие. В частности, нижний слой будет выполнен из литой асфальтобетонной смеси, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, на эстакаде смонтируют деформационные швы, установят водоотводные лотки, а также установят барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут разметку.

Разворотная эстакада, общая протяженность которой составит 244,5 метра, строится в районе примыкания на «Казань Экспо» в рамках реконструкции подъездной дороги к аэропорту «Казань» на трассе Р-239 Казань – Оренбург. Проект включает реконструкцию существующей автодороги протяженностью более 6 км, строительство двух новых полос и искусственных сооружений.

В настоящее время техническая готовность участка реконструкции составляет 57%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что входная группа подземных пешеходных переходов на подъездной дороге к аэропорту Казани будет украшена национальным татарским орнаментом.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»