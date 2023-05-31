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Работы по монтажу моста через Авлашку на обходе Нижнекамска перешагнули экватор
На мосту через реку Авлашка смонтировано 55% пролетного строения. Мостовой переход протяженностью 308 метров строят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Уже собрано 22 блока металлической конструкции общим весом 923 тонны. Пролетное строение полностью смонтировано со второй по четвертую опору», – рассказали в ведомстве.
Сейчас рабочие монтируют пролет протяженностью 63 метра, который проходит над железной дорогой. Мостостроители работают лишь в период технологического перерыва между поездами.
Кроме того, продолжается сборка конструкций для крайних пролетов – с первую по вторую и с пятой по шестую. Их планируют смонтировать на опоры в июле. Общая протяженность пролетного строения составит 294 метра. Всего специалистам необходимо смонтировать 1652 тонны металлического пролетного строения.
В дальнейшем на пролете сделают деформационные швы, уложат гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие. После этого установят водоотводные лотки, освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. На правом направлении установят шумозащитные экраны высотой 4 метра.
Всего на втором этапе обхода предусмотрено строительство восьми мостов и двух путепроводов длиной от 42 до 308 метров. Работы ведутся на всех объектах.
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