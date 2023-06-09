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Происшествия 9 июня 2023 10:26

Прокуроры выявили более 400 нарушений закона в содержании детских площадок в Татарстане

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Прокуроры выявили более 400 нарушений закона в содержании детских площадок в Татарстане
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сотрудники прокуратуры городов и районов Татарстана провели проверку соблюдения закона при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В результате проведенных мероприятий в 42-х районах республики выявлено более 400 нарушений – необеспечение осмотра и ремонта объектов, отсутствие обязательной информации о безопасности оборудования, отсутствие освещения и ограждения территорий и т.д.

Сотрудниками надзорного ведомства вынесено более 200 актов прокурорского реагирования, которые в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

Стоит отметить, что устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Татарстана.

#Прокуратура РТ
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