Прокуроры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Казани

В преддверии праздника Великой Победы прокурор Вахитовского района Казани Артур Абуталипов вместе с другими сотрудниками надзорного ведомства возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Кроме того, прокуроры почтили память летчика Девятаева, возложили цветы к его могиле, а также к могилам еще шестерых летчиков истребителей и ветерана Великой Отечественной войны и прокуратуры Владимира Рябкова, который принимал участие в боевых действиях в составе 23-го авиаполка Калининского фронта и 14-го полка 2-го Украинского фронта.

Владимир Никитич был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями за «Боевые заслуги», знаком отличия «За верность закону первой степени». Работать в прокуратуре начал в 1951 году.

Районный прокурор поздравил ветеранов войны с предстоящим праздником, пожелал им благополучия и мира. Подобные акции проходят ежегодно.