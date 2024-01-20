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Прокуроры убедятся, что соблюдены права пассажиров рейсов из Казани в Петербург и Стамбул
В Татарстане транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, вылетающих в Петербург и Стамбул из Казани, сообщили в ведомстве.
По предварительным данным 20 января 2024 года произошла задержка рейсов № 250 Казань - Санкт Петербург (авиакомпания «Северный ветер») и № 973 Казань - Стамбул (авиакомпания «Победа») по причине позднего прибытия воздушных судов из других рейсов. Вылеты отложены на вечернее время.
Авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Татарской транспортной прокуратуры.
В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.
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