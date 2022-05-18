Прокуроры РТ добились, чтобы многодетной семье выдали новое жилье после пожара в их доме

Как установило надзорное ведомство Высокогорского района, многоквартирный дом, в котором проживала многодетная семья, был признан аварийным постановлением исполкома, а также включен в программу по переселению жильцов.

Позднее дом полностью уничтожил пожар, после чего по договору с муниципалитетом жилое помещение в аварийном доме перешло многодетной семье.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав предоставить семье новое жилье по договору социального найма. После вмешательства ведомства – многодетной семье передали благоустроенное жилое помещение. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.