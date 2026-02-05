Прокуроры обжаловали приговор экс-коллеге, признанному виновным во взяточничестве

Сегодня в Московском райсуде Казани огласили материалы по делу Ильнура Мухаметзянова, бывшего старшего помощника прокурора Кировского района. Это уже второе заседание по данному делу. Мухаметзянов обвиняется в двух эпизодах получения взятки, а также в мошенничестве. По версии следствия, он получил две взятки от осужденных за хранение наркотиков. Кроме того, следствие утверждает, что у одного из фигурантов дела он похитил около трех тысяч рублей.

Отметим, что ранее Мухаметзянов выступал в роли государственного обвинителя, в том числе по резонансным делам – делу предполагаемого лидера ОПГ Николая Казаева и делу о гибели пяти человек в пожаре в заброшенном здании на улице Адмиралтейской.

Экс‑прокурора поместили под стражу в феврале 2025 года – всего через два дня после предполагаемого преступления. Тогда, по версии следствия, он получил взятку от подсудимого Ивана Никишина, признавшегося в покупке синтетического наркотика для личного пользования. Следствие утверждает, что Мухаметзянов потребовал у Никишина 20 тысяч рублей за то, чтобы не обжаловать вынесенный ему мягкий приговор.

Второй эпизод взятки также связан с осужденным за хранение наркотиков и по схеме напоминает первый. Что касается эпизода мошенничества, следствие считает, что Мухаметзянов просил 2 800 рублей за содействие в назначении штрафа вместо ареста. Он якобы пообещал передать деньги в качестве взятки, однако присвоил их.

Ранее Ильнур Мухаметзянов уже был осужден по этому делу. Московский районный суд Казани приговорил его к 2,8 года исправительных работ, тогда как прокуратура запрашивала семь лет колонии. Посчитав приговор слишком мягким, прокуратура обжаловала его в Верховном суде РТ. Решение было отменено, и Мухаметзянов вновь оказался на скамье подсудимых.