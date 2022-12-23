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Происшествия
23 декабря 2022  16:03
Павел Климчак

Прокуроры объявили более 40 предостережений перевозчикам из РТ за высадку детей

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Прокуроры городов и районов Татарстана вместе с представителями местных властей провели совещания с руководителями автотранспортных предприятий по вопросам недопустимости нарушения прав несовершеннолетних.

В частности, представители ведомства напомнили перевозчикам о запрете на принудительную высадку ребенка до 16 лет, даже если он не может оплатить проезд. Кроме того, руководителям предприятий напомнили об ответственности за это правонарушение.

В результате совещаний прокуроры внесли 42 предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям организаций по внутримуниципальным перевозкам.

«Официальные предостережения о недопустимости нарушения законодательства объявлены перевозчикам Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других районов республики», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #перевозчики
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