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Казанцы получили травмы из-за гололеда на дорогах, прокуратура возбудила дело
Прокуратура Казани направила в Исполком города материалы о травмировании населения из-за плохой уборки снега и наледи. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Утром 3 декабря около надземного пешеходного перехода на Фатыха Амирхана 62-летний мужчина получил травму плеча из-за падения на льду. Как выяснилось, обязанность по уборке снега и наледи на данном участке возложена на городское благоустройство.
Кроме того, из-за плохой очистки дороги пострадала 61-летняя местная жительница. В начале декабря женщина упала на льду возле надземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улиц Фатыха Амирхана – Академика Лаврентьева. В итоге женщина получила закрытый перелом со смещением. Сотрудники надзорного ведомства установили, что обязанность по уборке на данном участке возложена на предприятие «Городские мосты».
В итоге прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий городских округов».
«Материалы направлены в Управление по организации деятельности административных комиссий Аппарата ИК МО города Казани», – дополнили в ведомстве.
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