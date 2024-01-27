Прокуроры из РТ прибыли в Петербург на мероприятия в честь 80-летие снятия блокады

Делегация прокуратуры Республики Татарстан прибыла сегодня с официальным визитом в город Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Возглавляет делегацию прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

Согласно программе, запланировано возложение цветов к мемориалу ленинградцам и защитникам города в годы Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище, посещение музея-выставки «Ленрезерв» и другие памятные мероприятия.