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Прокуроры из РТ прибыли в Петербург на мероприятия в честь 80-летие снятия блокады
Делегация прокуратуры Республики Татарстан прибыла сегодня с официальным визитом в город Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Возглавляет делегацию прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.
Согласно программе, запланировано возложение цветов к мемориалу ленинградцам и защитникам города в годы Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище, посещение музея-выставки «Ленрезерв» и другие памятные мероприятия.
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