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Происшествия 27 января 2024 13:16

Прокуроры из РТ прибыли в Петербург на мероприятия в честь 80-летие снятия блокады

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Делегация прокуратуры Республики Татарстан прибыла сегодня с официальным визитом в город Санкт-Петербург для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

Возглавляет делегацию прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

Согласно программе, запланировано возложение цветов к мемориалу ленинградцам и защитникам города в годы Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище, посещение музея-выставки «Ленрезерв» и другие памятные мероприятия.

Фото: © прокуратура РТ

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