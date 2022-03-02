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Происшествия
2 марта 2022  19:12
Павел Климчак

Прокуроры добились, чтобы судоходная компания «Татфлот» выплатила зарплату сотрудникам

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Как установила прокуратура, судоходная компания «Татфлот» не выплачивала зарплату 457 своим работникам. Общий долг по зарплате составил более 10 миллионов рублей.

На организацию возбудили административное дело о невыплате зарплаты. Татарский транспортный прокурор потребовал у руководителя компании выплатить задолженность.

В результате после вмешательства прокуратуры организация полностью погасила долг по зарплате. Об этом сообщается в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

#невыплата зарплаты
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