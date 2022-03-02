Прокуроры добились, чтобы судоходная компания «Татфлот» выплатила зарплату сотрудникам
Как установила прокуратура, судоходная компания «Татфлот» не выплачивала зарплату 457 своим работникам. Общий долг по зарплате составил более 10 миллионов рублей.
На организацию возбудили административное дело о невыплате зарплаты. Татарский транспортный прокурор потребовал у руководителя компании выплатить задолженность.
В результате после вмешательства прокуратуры организация полностью погасила долг по зарплате. Об этом сообщается в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.