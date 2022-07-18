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Происшествия
18 июля 2022  13:36
Полина Шевчук

Прокурором Тетюшского района Татарстана назначена Оксана Шуста

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Тетюшского района назначена старший советник юстиции Оксана Шуста, сообщает помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

 

Фото: © Прокуратура РТ

Оксана Шуста родилась во Львове. Выпускница юрфака КГУ.

Работу в надзорном ведомстве начала в 1996 году в должности следователя прокуратуры Приволжского района Казани.

Последние пять лет занимала пост прокурора Агрызского района РТ.

Ранее занимавший должность прокурора Тетюшского района Ильдар Гайнуллин возглавил прокуратуру Балтасинского района.
 

#назначения #Прокуратура РТ
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