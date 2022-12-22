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Происшествия
22 декабря 2022  09:27
Полина Шевчук

Прокурором Арского района РТ стал уроженец Волгограда

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Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Арского района назначен Ринат Каримов, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу районной прокуратуры.

Ринат Каримов родом из Волгограда, выпускник юрфака КГУ. Службу в органах прокуратуры начал в 1996 году в должности следователя прокуратуры Агрызского района.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Почти десять лет – с 2013 по 2022 год – занимал пост Заинского городского прокурора.
 

 

#Назначение #Прокуратура РТ
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