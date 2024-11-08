Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра за фейки о российской армии

Прокурор просит приговорить к шести годам колонии педиатра Надежду Буянову.

Как сообщает ТАСС, ее обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Прокурор предложил также на 5 лет после освобождения запретить ей администрировать сайты.

На прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой. Она высказалась о правомерном характере действий ВСУ.

Сейчас ее обвиняют по статье «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала.