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Прокурор запросил шесть лет колонии для педиатра за фейки о российской армии
Прокурор просит приговорить к шести годам колонии педиатра Надежду Буянову.
Как сообщает ТАСС, ее обвиняют в распространении фейков о российской армии.
Прокурор предложил также на 5 лет после освобождения запретить ей администрировать сайты.
На прием к Буяновой в московскую поликлинику пришла женщина с 7-летним мальчиком. Узнав, что ребенок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач отреагировала насмешкой. Она высказалась о правомерном характере действий ВСУ.
Сейчас ее обвиняют по статье «Публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».
Судебный процесс начался в мае, на первом заседании Буянова вину не признала.
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