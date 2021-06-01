Прокурор Татарстана вместе с бизнес-омбудсменом выслушали жалобы предпринимателей

Сегодня в Казани прокурор РТ Илдус Нафиков и уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провели прием предпринимателей. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В основном предприниматели жаловались на волокиту во время оформления документов, а также на неправомерность привлечения к административной и уголовной ответственности.

Бизнесмен из села Кадряк Мензелинского района попросил помощи в реализации этно-туристического проекта в закамской зоне республики, в том числе в решении вопроса строительства дороги к спортивному комплексу «Кадряк».

Одна из обратившихся была супругой директора фермерского хозяйства из Рыбно-Слободского района. Она рассказала, как в 2018 году они с мужем купили в кредит «КАМАЗ» для работы, однако в последующем году грузоперевозки приостановились на три месяца. Из-за отсутствия дохода образовалась просрочка по кредиту, и банк отказал им в рассрочке платежей и обратился в суд.

Предприниматель из Казани пожаловался на отказ в приеме документов для разрешения на строительство продуктового магазина в Лаишевском районе республики.

По каждому из обращений Илдус Нафиков и Фарид Абдулганиев дали поручения провести проверку.

«Практика проведения совместных приемов предпринимателей вместе с прокурором Татарстана, которую мы начали в прошлом году, уже показала очень большую эффективность. В ходе них решаются вопросы, в том числе системного характера, которые длительное время не двигались с места. Сегодняшний прием не стал исключением», – подчеркнул Фарид Абдулганиев по завершению мероприятия.

Прокурор РТ, в свою очередь, назвал очень важной работу бизнес-омбудсмена, а также выразил заинтересованность в сотрудничестве в деле защиты прав предпринимателей.