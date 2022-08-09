Прокурор Татарстана провел выездной прием граждан в поселке Чебакса

В понедельник, 8 августа, прокурор Татарстана Илдус Нафиков вместе с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РТ Ринатом Фазыловым, а также руководителями республиканских ведомств и министерств провел выездной прием граждан в поселке Чебакса Советского района Казани.

Фото: прокуратура РТ

Местные жители обратились к главе надзорного ведомства и другим руководителям по вопросам ЖКХ, общественного транспорта, дорог, газо- и водоснабжения, несанкционированных свалок и т.д.

Прокурор республики выслушал все проблемы местных жителей и сразу организовал работу по их решению. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.