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Общество 4 марта 2025 20:07

Прокурор РТ с бизнес-омбудсменом проконсультировали предпринимателей Елабуги

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Прокурор РТ с бизнес-омбудсменом проконсультировали предпринимателей Елабуги
Прокуратура РТ

Сегодня в Елабуге состоялся совместный прием предпринимателей, который провели прокурор Татарстана Альберт Суяргулов и Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев.

Четырнадцать предпринимателей рассказали о проблемах, связанных с нарушением земельных законов, арендных соглашений, злоупотреблениях должностных лиц и мошенничестве. Прокурор Татарстана поручил провести проверку по каждому обращению.

Бизнес-омбудсмен предложил предпринимателям помощь юристов для составления исков и решения споров через медиацию, чтобы избежать судов.

#Прокуратура РТ
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