Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокурор Татарстана поздравил юристов с профессиональным праздником
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поздравил представителей юридического сообщества с профессиональным праздником — Днем юриста.
«Ваш труд требует глубоких знаний, высокого профессионализма, ответственности и принципиальности. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за преданность своему делу, честное служение закону и обеспечение справедливости. Уверен, что ваш опыт, профессионализм и самоотдача будут и впредь способствовать укреплению законности и правопорядка в государстве», – указал глава надзорного ведомства.
Альберт Суяргулов отметил, что профессия юриста является одной из самых значимых и ответственных в обществе.
«Желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и новых свершений на благо нашего Отечества. Пусть ваш труд будет всегда востребованным и уважаемым, а впереди ждут новые победы и достижения!», – подытожил Суяргулов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»