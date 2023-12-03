Прокурор Татарстана поздравил юристов с профессиональным праздником

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поздравил представителей юридического сообщества с профессиональным праздником — Днем юриста.

«Ваш труд требует глубоких знаний, высокого профессионализма, ответственности и принципиальности. В этот праздничный день хочу выразить искреннюю благодарность каждому из вас за преданность своему делу, честное служение закону и обеспечение справедливости. Уверен, что ваш опыт, профессионализм и самоотдача будут и впредь способствовать укреплению законности и правопорядка в государстве», – указал глава надзорного ведомства.

Альберт Суяргулов отметил, что профессия юриста является одной из самых значимых и ответственных в обществе.

«Желаю вам доброго здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и новых свершений на благо нашего Отечества. Пусть ваш труд будет всегда востребованным и уважаемым, а впереди ждут новые победы и достижения!», – подытожил Суяргулов.