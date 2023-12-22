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Прокурор Татарстана попросил усилить контроль за соблюдением закона на топливном рынке
Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов провел сегодня рабочую встречу с участниками топливного рынка и руководителями заинтересованных ведомств.
На встрече обсуждались актуальные вопросы ценообразования и качества топлива, реализации мер государственной поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы, а также пути решения возникающих проблем.
Суяргулов отметил, что тесное взаимодействие с участниками топливного рынка позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а также предупреждать их возникновение.
«Принимаемые меры способствуют устойчивому развитию экономики региона и повышению качества жизни населения», – отметил Альберт Суяргулов.
Руководители нефтяных компаний представили информацию о состоянии дел на своих предприятиях и выразили готовность к сотрудничеству.
По итогам встречи принято решение о разработке и реализации совместных мероприятий по усилению контроля за выполнением требований законодательства на предприятиях топливного сектора, а также о проведении регулярных встреч для обсуждения и оперативного решения возникающих проблем.
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