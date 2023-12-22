Прокурор Татарстана попросил усилить контроль за соблюдением закона на топливном рынке

Фото: Прокуратура РТ

Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов провел сегодня рабочую встречу с участниками топливного рынка и руководителями заинтересованных ведомств.

На встрече обсуждались актуальные вопросы ценообразования и качества топлива, реализации мер государственной поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы, а также пути решения возникающих проблем.

Суяргулов отметил, что тесное взаимодействие с участниками топливного рынка позволяет своевременно выявлять и устранять нарушения, а также предупреждать их возникновение.

«Принимаемые меры способствуют устойчивому развитию экономики региона и повышению качества жизни населения», – отметил Альберт Суяргулов.

Фото: Прокуратура РТ

Руководители нефтяных компаний представили информацию о состоянии дел на своих предприятиях и выразили готовность к сотрудничеству.

Фото: Прокуратура РТ

По итогам встречи принято решение о разработке и реализации совместных мероприятий по усилению контроля за выполнением требований законодательства на предприятиях топливного сектора, а также о проведении регулярных встреч для обсуждения и оперативного решения возникающих проблем.