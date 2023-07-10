Прокурор Татарстана почтил память ветерана Великой Отечественной войны Идията Хамидуллина

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков сегодня принял участие в мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, прокурора Татарской АССР Идията Хамидуллина.

Церемония прошла в Казани, возле здания республиканской прокуратуры на улице Кремлевской, где установлена мемориальная доска ветерану. В ней приняли участие руководство и коллектив аппарата прокуратуры, прокуроры городов и районов республики, ветераны и юные активисты надзорного ведомства, а также родственники Идията Хамидуллина. Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

«Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти видному юристу, государственному советнику юстиции 3 класса, возглавлявшему два десятка лет прокуратуру ТАССР, Идияту Халидовичу Хамидуллину», – сказал Илдус Нафиков, открывая мероприятие.

Идият Хамидуллин родился 10 июля 1923 года в деревне Старые Ургагары Алькеевского района ТАССР, ветеран Великой Отечественной войны. Он награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Ушел из жизни 8 сентября 1998 года. Похоронен на Ново-Татарском кладбище в Казани.

Глава надзорного ведомства отметил, что Идият Хамидуллин был самым настоящим фронтовиком, однако о войне, своих заслугах и подвигах он говорил очень скромно. В его автобиографиях про участие в войне говорится немного и общими словами. Свою жизнь он делил на два периода: довоенный, вместивший всего девятнадцать лет жизни, и послевоенный, во время которого Идият Хамидуллин 4 конституционных срока проработал прокурором республики. После выхода в отставку он посвятил себя обучению студентов в Казанском государственном университете имени В.И. Ульянова-Ленина. Он заслуженно пользовался большим уважением и непререкаемым авторитетом. Его отличали кристальная честность, принципиальность, высокая нравственность и гражданственность, отметил Илдус Нафиков.

После этого прокурор Татарстана и участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске и посетили ведомственный музей прокуратуры республики, где одна из экспозиций посвящена жизни и трудовому пути ветерана.

В этот же день памятные мероприятия прошли в Базарных Матаках, Азнакаево и Черемшане – здесь Идият Хамидуллин в разное время жил и трудился, а его память увековечена.

Стоит отметить, что в 2001 году по инициативе прокуратуры Татарстана на его малой родине в селе Базарные Матаки Алькеевского района в честь Идията Хамидуллина названа одна из улиц, здесь же ему установлен памятник. Мемориальная доска установлена на здании Азнакаевской городской прокуратуры. Кроме того, перед зданием прокуратуры Черемшанского района установлен бюст Идията Хамидуллина.