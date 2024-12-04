Прокурор Татарстана осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева

Альберт Суяргулов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов осудил депутатов, которые решили, что экс-главу Тукаевского района РТ Фаиля Камаева можно уволить по собственному желанию, поскольку его вина не была доказана. Об этом он заявил на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной результатам работы по противодействию коррупции, проведенной в 2024 году.

Альберт Суяргулов подчеркнул, что при обсуждении вопроса об увольнении Камаева депутаты района сочли справедливым его уход по собственному желанию, поскольку вина экс-главы не была доказана.

«Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить всех, кто занимался этим делом. Получается, наши сотрудники неквалифицированные, раз депутаты посчитали нашу работу низкопробной и то, что вина Камаева не доказана», – сказал прокурор республики.

«Татар-информ» рассказывал, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

Камаев был арестован, но позже вышел из СИЗО под домашний арест. Также экс-глава района заключил сделку со следствием.