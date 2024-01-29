Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Борьба с коррупцией и защита прав жителей РТ: Альберт Суяргулов обозначил планы на 2024-й
Сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова прокурор РТ Альберт Суяргулов отметил ключевые направления работы на 2024 год.
В числе важных направлений в работе Суяргулов обозначил дальнейшую борьбу с коррупцией, защиту трудовых прав и социальных гарантий граждан, исполнение законодательства в сфере ЖКХ и другие вопросы.
Раис Татарстана заметил, что в текущем году в республике состоится ряд важных событий: выборы Президента России и депутатов Государственного Совета РТ, мероприятия в рамках саммита БРИКС, Игры Будущего, KazanForum.
«Наша общая задача – провести все мероприятия на высоком организационном уровне», – добавил Рустам Минниханов.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников