Борьба с коррупцией и защита прав жителей РТ: Альберт Суяргулов обозначил планы на 2024-й

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры Татарстана при участии Раиса Республики Рустама Минниханова прокурор РТ Альберт Суяргулов отметил ключевые направления работы на 2024 год.

В числе важных направлений в работе Суяргулов обозначил дальнейшую борьбу с коррупцией, защиту трудовых прав и социальных гарантий граждан, исполнение законодательства в сфере ЖКХ и другие вопросы.

Раис Татарстана заметил, что в текущем году в республике состоится ряд важных событий: выборы Президента России и депутатов Государственного Совета РТ, мероприятия в рамках саммита БРИКС, Игры Будущего, KazanForum.

«Наша общая задача – провести все мероприятия на высоком организационном уровне», – добавил Рустам Минниханов.