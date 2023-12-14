Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокурор Татарстана и глава АИР обсудили вопросы защиты прав инвесторов
Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов встретился сегодня с руководителем регионального Агентства инвестиционного развития(АИР) Талией Минуллиной. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
На встрече, которая прошла в здании АИР, руководители обсудили вопросы совместной работы по обеспечению законности и защиты прав инвесторов. Прокурор РТ подчеркнул важность неукоснительного исполнения законодательства в сфере инвестиций.
Суяргулов также выразил готовность к тесному сотрудничеству с АИР для создания благоприятного инвестиционного климата, привлечения капитала в регион и эффективной защиты прав инвесторов.
В завершение стороны наметили планы сотрудничества на ближайшее будущее, включая проведение совместных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе привлечение инвестиций в экономику.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников