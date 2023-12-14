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Происшествия 14 декабря 2023 17:02

Прокурор Татарстана и глава АИР обсудили вопросы защиты прав инвесторов

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Прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов встретился сегодня с руководителем регионального Агентства инвестиционного развития(АИР) Талией Минуллиной. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

На встрече, которая прошла в здании АИР, руководители обсудили вопросы совместной работы по обеспечению законности и защиты прав инвесторов. Прокурор РТ подчеркнул важность неукоснительного исполнения законодательства в сфере инвестиций.

Фото: © Прокуратура РТ

Суяргулов также выразил готовность к тесному сотрудничеству с АИР для создания благоприятного инвестиционного климата, привлечения капитала в регион и эффективной защиты прав инвесторов.

В завершение стороны наметили планы сотрудничества на ближайшее будущее, включая проведение совместных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, в том числе привлечение инвестиций в экономику.

#Прокуратура РТ #АИР РТ #инвесторы
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