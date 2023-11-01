Прокурор РТ заверил, что поможет в реализации решений Конституционного совета

Прокуратура Татарстана готова помочь в реализации решений Конституционного совета республики. Об этом заявил прокурор РТ Альберт Суяргулов на церемонии вручения удостоверений членам совета.

«Лидером быть не просто почетно, но и тяжело. Понимая, что по сути в этой сфере мы на лидерских позициях, осознаем, насколько это будет трудно. Прокуратура республики, наверное, первая заинтересована в эффективной работе Конституционного совета», – сказал Суяргулов.

Прокурор отметил, что уже обсудил ряд проблемных вопросов с членами совета. «От нашего взаимодействия по выработке тех или иных механизмов и путей решения возникающих проблем в этой сфере, зависит то, как быстро начнем более эффективно заниматься нормотворчеством», – убежден он.

Конституционные советы созданы в Татарстане, Башкортостане, Якутии, Адыгее. «В отличие от других регионов лишь в Татарстане Конституционный совет образован как самостоятельный постоянно действующий государственный орган. Наши решения не будут являться обязательными для исполнения, но подлежат обязательному рассмотрению органом или должностным лицом, издавшим нормативно-правовой акт», – заметил председатель Конституционного совета РТ Ильгиз Гилазов.

Он добавил, что согласно Конституции Татарстана, высшей ценностью является человек, его права и свободы. «Поэтому их признание, соблюдение и защита – одна из основных обязанностей правового государства. Чтобы Конституция и дальше оставалась реально работающим механизмом, она и сама должна быть обеспечена правовой защитой», – подчеркнул Гилазов.

По его словам, сейчас есть две основные модели конституционного контроля – судебный, а также административный, реализуемый специально созданными госорганами.

Федеральный законодатель, упраздняя Конституционные суды в регионах, разрешил создать Конституционные советы при законодательных органах государственной власти, напомнил спикер.

«Вместе с тем указанная формулировка характеризуется пробелом и неопределенностью в вопросе правового статуса новых органов и их полномочий, чтобы развить различные подходы субъектов к решению этого вопроса. Каждый из советов в регионах ищет свои пути движения и развития, имея различные полномочия и возможности», – уточнил он.

Ссылаясь на мировой опыт деятельности Конституционных советов, Гилазов назвал их отличительную особенность по сравнению с судебными органами. «Эта особенность заключается в работе на опережение и предварительном контроле, что является дополнительной гарантией соблюдения конституционных прав и свобод гражданина», – заключил он.