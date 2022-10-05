Прокурор РТ запросил 24 года колонии чистопольцу, который жестоко убил и поджег приятелей

В Верховном суде РТ продолжают рассматривать дело 51-летнего чистопольца, которого обвиняют в жестоком убийстве, краже и поджоге.

По версии следствия, все произошло в ночь на 18 ноября прошлого года. Мужчина, будучи пьяным, был в гостях у знакомого. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт – тогда чистополец схватил топор и 21 раз ударил им по голове хозяину дома. Чтобы скрыть преступление, он подошел ко второму приятелю, который спал в зале, и также жестоко убил его топором.

После этого мужчина украл из дома телевизор, ТВ-приставку и электробритву. Затем он поджег дом и сбежал.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, выступая сегодня на прениях, запросил подсудимому 24 года колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.