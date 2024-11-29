Прокурор РТ провел заседание редколлегии журнала «Право и жизнь в Татарстане»

фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Сегодня в Нотариальной палате РТ под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось заседание редакционной коллегии журнала «Право и жизнь в Татарстане».

На мероприятии присутствовали представители заинтересованных министерств, ведомств, а также общественных организаций и духовенства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, «Право и жизнь в Татарстане» - это общественно-правовой и научный журнал, основанный в 1913 году. Издание освещает актуальные вопросы права, образования, борьбы с коррупцией, новеллы в законодательстве, а также общественно-правовую жизнь и социально-экономическое развитие Республики Татарстан.

В ходе встречи был обсужден ряд актуальных тем и вопросов, интересующих читателей, а также макет следующего номера журнала. Кроме того, намечены перспективы дальнейшего межведомственного сотрудничества для правового и духовного просвещения населения.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подчеркнул, что необходимо расширять целевую читательскую аудиторию не только на территории республики, но и за ее пределами. Он также отметил необходимость совершенствования форм продвижения правовой информации.

По итогам заседания были определены тематика и сроки подготовки публикуемых статей, а также новые способы и методы повышения узнаваемости издания.