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Прокурор РТ провел заседание редколлегии журнала «Право и жизнь в Татарстане»
Сегодня в Нотариальной палате РТ под председательством прокурора республики Альберта Суяргулова состоялось заседание редакционной коллегии журнала «Право и жизнь в Татарстане».
На мероприятии присутствовали представители заинтересованных министерств, ведомств, а также общественных организаций и духовенства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, «Право и жизнь в Татарстане» - это общественно-правовой и научный журнал, основанный в 1913 году. Издание освещает актуальные вопросы права, образования, борьбы с коррупцией, новеллы в законодательстве, а также общественно-правовую жизнь и социально-экономическое развитие Республики Татарстан.
В ходе встречи был обсужден ряд актуальных тем и вопросов, интересующих читателей, а также макет следующего номера журнала. Кроме того, намечены перспективы дальнейшего межведомственного сотрудничества для правового и духовного просвещения населения.
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подчеркнул, что необходимо расширять целевую читательскую аудиторию не только на территории республики, но и за ее пределами. Он также отметил необходимость совершенствования форм продвижения правовой информации.
По итогам заседания были определены тематика и сроки подготовки публикуемых статей, а также новые способы и методы повышения узнаваемости издания.
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