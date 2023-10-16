Прокурор РТ поздравил нового директора казанского филиала Университета прокуратуры РФ

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Сегодня в казанском филиале Университета прокуратуры РФ представили нового руководителя Елизавету Демидову–Петрову. В мероприятии приняли участие прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов, ректор Университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, руководители судебных и правоохранительных органов, образовательных организаций и другие официальные лица. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Альберт Суяргулов выразил слова благодарности Генеральному прокурору РФ, руководству Университета прокуратуры РФ и лично ректору, подчеркнув его немаловажную роль в становлении казанского филиала института.

«Приятно осознавать, что за столь короткое время с момента создания казанского юридического института в его стенах прошли подготовку достаточно большое количество специалистов, которые получили гибкие знания и бесценный опыт», — заявил прокурор Татарстана.

Глава надзорного ведомства поздравил нового руководителя института от имени руководства прокуратуры Татарстана и от себя лично. Он отметил, что назначение на столь ответственный пост стало подтверждением высокого авторитета в научной сфере и признанием. Прокурор РТ пожелал новому директору «успехов и побед на новом посту».