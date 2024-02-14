Прокурор РТ поручил проверить жалобы предпринимателей республики

Сегодня на совместном приеме предпринимателей в Казанском Кремле прокурор РТ Альберт Суяргулов принял восемь предпринимателей, которые сообщили о нарушениях их прав и интересов в различных сферах. Несколько обращений касались расследования конкретных уголовных дел.

Вместе с прокурором Татарстана проблемы предпринимателей выслушали уполномоченный при Главе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и генеральный директор АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

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По итогам приема предприниматели оставляли письменные заявления, по которым уже организованы проверки. А сами сообщения взяты на контроль в аппарате прокуратуры Татарстана.