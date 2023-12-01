Прокурор РТ назвал самые коррумпированные сферы жизни республики

По линии коррупции в этом году в Татарстане на правонарушениях попадали должностные лица федеральных, региональных и муниципальных уровней власти. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

«В этом году по линии коррупции попадали должностные лица федеральных, региональных и муниципальных уровней власти категории “руководители”. В коррупционных схемах уличены служащие Фонда социального страхования, Приволжского управления Ростехнадзора, инспекции Госстройнадзора, ГИСУ, исполкомов Альметьевского, Тукаевского районов, учебного методического центра антимонопольной службы, Казанского медколледжа и ряда других организаций. Наиболее часто преступления в сфере коррупции выявляются в таких сферах, как образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг, государственные закупки, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, недвижимость», – сообщил прокурор.

В указанных сферах не только дают взятки, но и продают имущество по значительно заниженной цене, безвозмездно оказывают услуги, заключают экономически невыгодные сделки с коммерческими организациями, добавил он.