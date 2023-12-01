Прокурор назвал деградацией, получение чиновником в РТ денег под видом помощи для СВО

Альберт Суяргулов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов высказался о чиновнике из Альметьевска, который получал деньги от предпринимателей под видом помощи для участников СВО. Об этом он рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году».

По словам главы надзорного ведомства, наиболее грубые нарушения антикоррупционных норм становятся основанием для увольнения в связи с утратой доверия. В этом году прокуроры стали активнее требовать применения этого института.

«В результате совместной работы прокуратуры и ФСБ уволен сотрудник МВД РТ, который незадекларировал цифровую волюту на несколько десятков миллионов рублей. В связи с утратой доверия уволен помощник главы Менделеевского района, укрывший денежный займ в размере почти три миллиона рублей, но парадокс этой ситуации заключается в том, что этот человек был сам ответственный за противодействие коррупции в районе. Уволен начальник исполнительного комитета Альметьевского района, в отношении которого также возбуждено уголовное дело в связи с неоднократным получением средств от предпринимателей под прикрытием получения помощи для участников СВО. Я думаю, нет необходимости комментировать уровень деградации такого чиновника», – указал Суяргулов.