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Происшествия
26 мая 2022  14:41
Павел Климчак

Прокурор РТ навестил подшефный детский дом в преддверии Международного дня защиты детей

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В преддверии Международного дня защиты детей прокурор Татарстана Илдус Нафиков навестил Нурлатский детский дом, которому более 20 лет оказывает шефскую помощь надзорное ведомство республики. Глава ведомства поздравил юных воспитанников детдома с наступающим праздником и подарил им акустическую аппаратуру с караоке.

 

Фото: Прокуратура РТ

 

Илдусу Нафикову рассказали о созданных в учреждении условиях для обучения, досуга и спортивных занятий, а также об успехах ребят в выращивании овощей и столярном деле. 

 

Фото: Прокуратура РТ

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев напомнил, что Нурлатский детдом был основан в 1942 году для детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. В этом детдоме ребят приобщают к труду: так, на территории учреждения есть подсобное хозяйство, за которым присматривают не только работники, но и сами дети.

#Прокуратура РТ #детдом
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