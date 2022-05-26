Прокурор РТ навестил подшефный детский дом в преддверии Международного дня защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей прокурор Татарстана Илдус Нафиков навестил Нурлатский детский дом, которому более 20 лет оказывает шефскую помощь надзорное ведомство республики. Глава ведомства поздравил юных воспитанников детдома с наступающим праздником и подарил им акустическую аппаратуру с караоке.

Фото: Прокуратура РТ

Илдусу Нафикову рассказали о созданных в учреждении условиях для обучения, досуга и спортивных занятий, а также об успехах ребят в выращивании овощей и столярном деле.

Фото: Прокуратура РТ

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев напомнил, что Нурлатский детдом был основан в 1942 году для детей, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. В этом детдоме ребят приобщают к труду: так, на территории учреждения есть подсобное хозяйство, за которым присматривают не только работники, но и сами дети.