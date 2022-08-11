Прокурор РТ начал оглашать обвинение Птицыну по делу об убийстве Даши Максимовой

Обвинительное заключение начали оглашать сегодня Игорю Птицыну в Верховном суде РТ. Именно он, по версии следствия, убил Дарью Максимову и напал на нескольких девушек возле Глубокого озера. Позицию гособвинения лично поддерживает прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Дело насчитывает больше десяти эпизодов. Они связаны с убийством, покушением на него и покушением на изнасилование. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Тело 17-летней Дарьи Максимовой нашли 19 августа 2011 года в лесополосе возле Глубокого озера. Девушка собралась со своей подругой отдыхать, но в какой-то момент та передумала.

Даша в одиночестве загорала на берегу, когда к ней начали приставать отдыхающие неподалеку парни кавказской национальности. Девушка испугалась и позвонила своему другу, попросила ее встретить. В надежде оторваться от ребят, которые к ней приставали, Даша решила свернуть на тропинку. Именно здесь Птицын догнал ее и нанес ей смертельный удар по голове, считает следствие.

Еще пять девушек чудом избежали гибели. За три месяца до убийства Максимовой Птицын напал на 17-летнюю Инну Солодянкину. Тогда девушка пошла гулять возле озера Глубокое и пропала. Спустя несколько дней Инну, завернутую в одеяло, нашли в том же лесном массиве. Девушку поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее серьезную черепно-мозговую травму. Несколько дней пострадавшая провела в коме.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выйти на след преступника оперативникам удалось в марте прошлого года, когда следователям удалось раздобыть его образцы ДНК и сравнить их с образцами на телах убитых девушек. Свою вину Птицын признал. Родственники погибших, в том числе мать Даши Максимовой, надеются на максимальное наказание и выступают за то, чтобы процесс рассматривался в открытом режиме.

«Люди должны знать о таких громких делах и о том, что в жизни так бывает», – отметила мать погибшей Даши Максимовой.

На следующем судебном заседании суд планирует перейти к допросу потерпевших.