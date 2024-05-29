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Прокурор РТ Альберт Суяргулов проведет прием граждан в Альметьевске
4 июня 2024 года прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов проведет выездной личный прием граждан в городе Альметьевске, сообщила старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.
Мероприятие состоится в здании Альметьевской городской прокуратуры, расположенном по адресу: г. Альметьевск, ул. Марджани, д. 84. Начало приема намечено на 14:00.
На встрече с прокурором республики смогут присутствовать жители Азнакаевского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Муслюмовского, Лениногорского, Сармановского, Черемшанского и Ютазинского районов Татарстана.
Для того чтобы записаться на личный прием к Альберту Суяргулову, необходимо позвонить по телефону: 8-8553-32-59-54.
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