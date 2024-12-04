Прокурор республики возмутился шикарной жизни чиновников-коррупционеров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов раскритиковал стиль жизни государственных служащих, которые занимаются взяточничеством. На пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной результатам деятельности по борьбе с коррупцией в 2024 году, он поделился своими мыслями по этому поводу.

Глава ведомства отметил, что сотрудники прокуратуры досконально изучают все траты чиновников. Они проверяют даже места их проживания во время отдыха и бренды, которые они используют.

«Порой диву даешься, когда читаешь о жизни чиновника: количество стран, которые он объехал, названия отелей, списания денег в брендовых магазинах. Иногда я даже прочитать эти названия не могу, а у него целый набор: Gucci, Armani…полный набор. Моднейший человек, просто амбассадор всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто в Татарстане. Неужели вы, уважаемые чиновники, какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать? Можем, и будем работать», – заявил он.