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Прокурор республики возмутился шикарной жизни чиновников-коррупционеров
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов раскритиковал стиль жизни государственных служащих, которые занимаются взяточничеством. На пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной результатам деятельности по борьбе с коррупцией в 2024 году, он поделился своими мыслями по этому поводу.
Глава ведомства отметил, что сотрудники прокуратуры досконально изучают все траты чиновников. Они проверяют даже места их проживания во время отдыха и бренды, которые они используют.
«Порой диву даешься, когда читаешь о жизни чиновника: количество стран, которые он объехал, названия отелей, списания денег в брендовых магазинах. Иногда я даже прочитать эти названия не могу, а у него целый набор: Gucci, Armani…полный набор. Моднейший человек, просто амбассадор всех брендов дорогущей одежды и люксовых авто в Татарстане. Неужели вы, уважаемые чиновники, какие-то мальчишки? Неужели вы думаете, что мы не можем работать? Можем, и будем работать», – заявил он.
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