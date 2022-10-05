Прокурор объяснил, что чаще всего толкает подростков в Татарстане на преступление

Подростки совершают преступления из-за отсутствия контроля взрослых и под влиянием плохой компании. Эти и другие причины подростковой преступности в прямом эфире назвал прокурор отдела за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры РТ Ахатжон Ишматов.

«По проведенному анализу, основными причинами совершения преступлений несовершеннолетними являются ненадлежащий контроль со стороны родителей, законных представителей, так называемая, детская шалость, неблагополучие семьи, социально опасное положение, учет в ПДН, судимость несовершеннолетнего и его родителя, романтизация преступности», – отметил он.

К причинам преступлений Ишматов также отнес мнимое представление о безнаказанности – ребенок думает, что, если его не поймают, ему ничего не сделают. Еще одним средством влияния выступает связь ребенка с плохой компанией, там хорошие дети пытаются самоутвердиться, доказать свою крутость и превосходство.

«Ребенок растет и, соответственно, шалости становятся серьезнее и перерастают на грань уголовно наказуемых деяний, то есть преступности», – заключил прокурор.

По словам представителя прокуратуры, ведомство внимательно следит за детьми, которые уже совершали противоправные действия, чтобы они вновь не повторяли своих ошибок.