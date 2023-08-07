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Прокурор напомнил ПАТП-2 Казани о правилах размещения инвалидов-колясочников в автобусах
Помощник прокурора Казани Ранис Салимов совершил профилактический визит в Пассажирское автотранспортное предприятие №2, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Целью визита стало разъяснение работникам предприятия норм законодательства об обеспечении прав маломобильных групп населения при внутригородских перевозках.
На территории ПАТП-2 провели практическое занятие, в процессе которого было продемонстрировано, как правильно размещать инвалидные коляски в автобусе.
Представитель прокуратуры предупредил сотрудников предприятия, что оказание помощи маломобильным гражданам является обязанностью как кондуктора, так и водителя.
Кроме того, руководителю ПАТП-2 объявили предостережение, что недопустимо нарушать права инвалидов-колясочников во время пассажирских перевозок.
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