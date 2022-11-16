Прокурор и глава Следкома РТ ответят на вопросы татарстанцев о противодействии коррупции

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков и руководитель следственного управления Следственного комитета России по РТ Валерий Липский проведут совместный̆ прием граждан. Любой желающий сможет задать свои вопросы по теме противодействия коррупционным преступлениям. Об этом «Татар-информу» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прием пройдет в здании в прокуратуры республики по адресу: Казань, Кремлевская, дом №14.

Обратиться с вопросами можно будет в четверг, 24 ноября, с 14.00 до 17.00. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-843-291-19-25 (прокуратура РТ).

