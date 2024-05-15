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Прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов покинул свой пост
Рустем Шарафутдинов, уроженец Набережных Челнов, покинул должность прокурора города Елабуга, сообщают «Челнинские Известия».
Временно исполняющим обязанности руководителя елабужской прокуратуры назначен Эдуард Садриев.
Шарафутдинов получил юридическое образование в Ульяновском филиале МГУ. Свою карьеру он начал следователем в прокуратуре Набережных Челнов, затем работал старшим следователем по особо важным делам в прокуратуре Республики Татарстан.
В период с 1997 по 2004 годы Рустем Шарафутдинов занимал различные должности в прокуратуре родного города Набережные Челны, в том числе был начальником следственного отдела. Также он трудился прокурором Новошешминского района.
В 2014 году Шарафутдинов возглавил прокуратуру города Елабуга, где проработал вплоть до недавнего времени. Теперь обязанности елабужского прокурора временно исполняет Эдуард Садриев.
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