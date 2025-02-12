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Общество 12 февраля 2025 09:58

Прокурор Челнов возглавит Управление по надзору за следствием прокуратуры Татарстана

Прокурор Набережных Челнов Артур Абуталипов покинул свой пост. Как стало известно «Татар-информу», он возглавит Управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

Артур Абуталипов родился 19 марта 1977 года. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, а позднее – экономический факультет Казанского государственного технологического университета.

С 1998 по 2002 год он работал следователем отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры Татарстана. После этого занимал посты заместителя прокурора Нижнекамска, заместителя Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, был замом прокурора Ново-Савинского района Казани.

В 2018 году он стал прокурором Вахитовского района Казани. Артур Абуталипов возглавил прокуратуру Набережных Челнов в январе 2023 года. До него этот пост занимал Дмитрий Ерпелев.

#Прокуратура РТ #Набережные Челны
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