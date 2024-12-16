Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прокурор Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы инспекции гостройнадзора
Прокурор Набережных Челнов через суд требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как показала проверка, бывший заместитель руководителя купил в Автограде квартиру общей площадью 30,9 квадратных метров на неподтвержденные доходы.
Городской прокурор настаивает на том, чтобы недвижимость была переведена в государственную собственность. Соответствующий иск уже передан в Мензелинский районный суд.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников