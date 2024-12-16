Прокурор Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы инспекции гостройнадзора

Прокурор Набережных Челнов через суд требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как показала проверка, бывший заместитель руководителя купил в Автограде квартиру общей площадью 30,9 квадратных метров на неподтвержденные доходы.

Городской прокурор настаивает на том, чтобы недвижимость была переведена в государственную собственность. Соответствующий иск уже передан в Мензелинский районный суд.