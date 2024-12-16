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Происшествия 16 декабря 2024 11:09

Прокурор Челнов требует изъять квартиру экс-замглавы инспекции гостройнадзора

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Прокурор Набережных Челнов через суд требует обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя руководителя Северо-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства Инспекции госстройнадзора РТ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как показала проверка, бывший заместитель руководителя купил в Автограде квартиру общей площадью 30,9 квадратных метров на неподтвержденные доходы.

Городской прокурор настаивает на том, чтобы недвижимость была переведена в государственную собственность. Соответствующий иск уже передан в Мензелинский районный суд.

#Инспекция госстройнадзора РТ #Набережные Челны #Прокуратура
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