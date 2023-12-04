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Прокурор Челнов поручил коммунальщикам строго следить за очисткой дорог и дворов от снега
Прокурор Набережных Челнов, Артур Абуталипов, созвал руководителей на совещание в связи с увеличившимися жалобами горожан на состояние дорог и дворов в зимний период.
На встрече присутствовали руководитель исполкома, глава Госавтоинспекции автограда, руководитель зональной жилищной инспекции, директор МУП «ПАД» и директора местных управляющих компаний.
Основное внимание уделили вопросам ненадлежащего состояния автомобильных дорог и придомовых территорий, рассмотрели статистику обращений горожан в медучреждения города.
В процессе совещания было вынесено поручение строго соблюдать требования законодательства по уходу за дорогами и дворовыми территориями в зимний период.
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