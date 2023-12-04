Прокурор Челнов поручил коммунальщикам строго следить за очисткой дорог и дворов от снега

Прокурор Набережных Челнов, Артур Абуталипов, созвал руководителей на совещание в связи с увеличившимися жалобами горожан на состояние дорог и дворов в зимний период.

На встрече присутствовали руководитель исполкома, глава Госавтоинспекции автограда, руководитель зональной жилищной инспекции, директор МУП «ПАД» и директора местных управляющих компаний.

Фото: © Прокуратура РТ

Основное внимание уделили вопросам ненадлежащего состояния автомобильных дорог и придомовых территорий, рассмотрели статистику обращений горожан в медучреждения города.

Фото: © Прокуратура РТ

В процессе совещания было вынесено поручение строго соблюдать требования законодательства по уходу за дорогами и дворовыми территориями в зимний период.