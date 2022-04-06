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Происшествия
6 апреля 2022  15:23
Полина Шевчук

Прокуратура выяснила, кто виноват в потопах в челнинских многоэтажках

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В СМИ и пабликах в соцсети стали появляться видеозаписи с потопами в подъездах многоквартирных домов в Челнах.

Прокуратура республики провела проверку и установила, что управляющие компании вовремя не очистили кровли и водоотводы от снега. Это привело к подтоплению домов.

В адрес руководителей ООО УК «Ремжилстрой» и МУП «УК Комсомольский» внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
 

#потоп #Прокуратура РТ
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