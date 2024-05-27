В Татарстане назначили двух новых прокуроров

В надзорном ведомстве Татарстана назначили новых прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор республики Альберт Суяргулов представил новых прокуроров коллективу надзорного ведомства.

Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов. Ранее занимавший пост прокурора Советского района Казани Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет.

На должность прокурора Рыбно-Слободского района Республики Татарстан назначен советник юстиции Максим Жолобов. Ранее занимавший пост прокурора Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов назначен на должность начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.