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Общество 27 мая 2024 13:15

В Татарстане назначили двух новых прокуроров

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В надзорном ведомстве Татарстана назначили новых прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор республики Альберт Суяргулов представил новых прокуроров коллективу надзорного ведомства.

Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов. Ранее занимавший пост прокурора Советского района Казани Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет.

На должность прокурора Рыбно-Слободского района Республики Татарстан назначен советник юстиции Максим Жолобов. Ранее занимавший пост прокурора Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов назначен на должность начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.

#Прокуратура РТ
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