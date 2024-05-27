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В Татарстане назначили двух новых прокуроров
В надзорном ведомстве Татарстана назначили новых прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня на оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан прокурор республики Альберт Суяргулов представил новых прокуроров коллективу надзорного ведомства.
Прокуратуру Советского района Казани возглавил Николай Седов. Ранее занимавший пост прокурора Советского района Казани Модест Фатыхов вышел в отставку по выслуге лет.
На должность прокурора Рыбно-Слободского района Республики Татарстан назначен советник юстиции Максим Жолобов. Ранее занимавший пост прокурора Рыбно-Слободского района Руслан Шакирзянов назначен на должность начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Татарстан.
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