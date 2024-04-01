Прокуратуру Кукморского района РТ возглавил Рустем Махмутов

Прокуратуру Кукморского района РТ возглавил старший советник юстиции Рустем Махмутов. Об этом сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Кукморского района Республики Татарстан назначен старший советник юстиции Махмутов Рустем Рифкатович», – отметили в ведомстве.

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Рустем Махмутов родился в 1986 году. В 2008 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция». До нового назначения занимал должность старшего помощника прокурора Республики Татарстан по организационным вопросам и контролю исполнения.

Сегодня на еженедельном оперативном совещании в прокуратуре Республики Татарстан, которое прошло в формате видеоконференции, Альберт Суяргулов представил вновь назначенного руководителя коллективу надзорного ведомства.

Ранее занимавший пост прокурора Кукморского района Антон Чураков назначен прокурором Ново-Савиновского района Казани.