Прокуратура Зеленодольска вступилась за пенсионерку, обманутую аферистами на 650 тыс.

Зеленодольская городская прокуратура приняла меры по защите имущественных прав пожилой женщины, ставшей жертвой мошенников. В процессе изучения уголовного дела выяснилось, что в феврале этого года пенсионерка, введенная в заблуждение, перевела на счет мошенников более 650 тысяч рублей, полагая, что инвестирует средства для получения дополнительного дохода.

В процессе расследования был установлен владелец банковского счета, с которого были сняты похищенные деньги – так называемый «дроппер». В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к ответчику, требуя взыскать в пользу пострадавшей женщины сумму неосновательного обогащения. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Надзорное ведомство напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность в отношении звонков от «лжеброкеров». Признаки, которые должны насторожить:

Обещание высокой доходности за короткий период

Упрощенная процедура идентификации при регистрации в инвестиционном приложении

Предложение вывода средств на стороннюю карту, а не на банковский счет

Прокуратура настоятельно рекомендует при получении подобных звонков немедленно прекращать разговор и проверять информацию только из официальных источников.